В Кузбасс прибыла пилотная группа "Стрижи"

24 августа в Кемерово прибыла авиационная группа высшего пилотажа Военно-космических сил России «Стрижи».

20 человек летного состава и 27 специалистов технического обеспечения на 7 истребителях МиГ-29 и самолете Ил-76 приземлились на взлетно-посадочную полосу аэропорта им. А.А. Леонова.

«Авиационная группа «Стрижи» прилетает в Кузбасс во второй раз. Это знак большого уважения к жителям региона, которых в этом году лучшие летчики страны поздравят с главным профессиональным праздником — Днем шахтера. Пилотажная группа покажет три выступления — в Кемерове, Новокузнецке и Полысаеве — столице областного празднования. Шахтеры и летчики — две очень важные профессии. В небе и под землей эти люди четко понимают, что такое человеческая жизнь и служение своему долгу. Именно поэтому «Стрижи» в эти праздничные дни вместе с нами», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

25 августа «Стрижи» будут заниматься подготовкой авиационной техники и летного состава к показным выступлениям.

26 августа в 12:00 авиационная группа проведет «воздушную разведку» маршрута Кемерово—Полысаево—Новокузнецк, на котором будут проходить показательные выступления. В 15:40 «Стрижи» вылетят в Новокузнецк, в 16:00 начнется авиационный показ в центре города. В 19:00 начнется авиашоу над Кемерово в районе Московской площади.

27 августа в 18:00 «Стрижи» покажут фигуры высшего пилотажа в небе над городом Полысаево — столицей областного Дня шахтера 2022 года.

28 августа с 10:00 до 16:00 пройдет «День открытых дверей». Все желающие смогут пройти на взлетную полосу кемеровского аэропорта им А.А. Леонова, чтобы поближе рассмотреть самые современные истребители, послушать интересные рассказы легендарных летчиков-инструкторов.

29 августа авиационная группа «Стрижи» вылетит в пункт постоянной дислокации в Подмосковье.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса