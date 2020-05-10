В Кузбасс вернулись 82 вахтовика из Якутии

В Кемерово доставили 82 вахтовика из Якутии Кузбассовцев доставили на малую родину самолетом – он приземлился в кемеровском аэропорту несколько...

В Кузбассе скончался еще один пациент с коронавирусом В одной из кузбасских больниц от инсульта скончался пациент, заболевший коронавирусом. Количество...

В Белове коронавирусом заразились врачи поликлиники В Белове среди заболевших коронавирусом оказались врачи поликлиники. Об этом сообщил глава города...