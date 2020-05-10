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В Кузбасс вернулись 82 вахтовика из Якутии

9 мая в аэропорту Кемерово приземлился самолет из Якутии с 82 кузбассовцами на борту. Все они работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении и вернулись домой после роста заболеваемости коронавирусом в месте работы.

Прилетевших встретили медицинские работники и специалисты Управления Роспотребнадзора. Вахтовики прошли медицинский осмотр, им измерили температуру и уровень кислорода в крови, выдали маски, взяли материал для теста на коронавирус.

Все прилетевшие проведут 14 дней в режиме изоляции в медицинских учреждениях или в обсерваторе. Кузбассовцев с признаками болезни доставят в перепрофилированные для лечения COVID-19 больницы Кузбасса.

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kuzbassnews.ru
10/05/2020
Общество
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