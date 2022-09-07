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В Кузбассе 18-летняя жительница Мариинска осуждена за кражу найденного мобильного телефона

За тайное хищение найденного мобильного телефона, что повлекло для его владельца причинение значительного ущерба, 18-летней жительнице Мариинска придётся отбыть наказание в виде 100 часов обязательных работ. Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса» рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

В конце февраля 2022 года 18-летняя жительница Мариинска недалеко от городского центрального рынка нашла лежащий на снегу мобильный телефон Itel L6006, который был в работоспособном состоянии. При этом девушка не стала звонить по контактным номерам телефона для возврата владельцу, а оставила телефон себе, предварительно вынув и выбросив сим-карту. Сама она телефоном не пользовалась, и через некоторое время продала своему знакомому.

Позже местонахождение похищенного телефона было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов, а через некоторое время была установлена и похитительница телефона.

Телефон был возвращён владельцу, который является пенсионером с небольшим доходом, поэтому причинённый кражей ущерб для него оказался значительным.

Потерпевший в судебном заседании участия не принимал, предоставив в суд письменное заявление, из которого следовало, что материальных претензий к подсудимой не имеет, а вопрос о мере наказания оставляет на усмотрение суда.

Подсудимая вину в содеянном признала полностью, настаивая на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Сторона обвинения также не возражала против такого порядка рассмотрения уголовного дела.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области, учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимой наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Отметим, что обязательные работы заключаются в выполнении осуждёнными в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ. Виды обязательных работ и объект, на котором будет отбывать наказание осуждённая, будут определены органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

 

 

Фото из открытых источников

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Мариинск
kuzbassnews.ru
07/09/2022
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