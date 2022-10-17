В Кузбассе 44-летний водитель приговорён к 5 годам колонии за «пьяное ДТП», в котором погибла его бывшая супруга

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в Мариинском городском суде Кемеровской области, в момент опрокидывания автомобиля, которым управлял не имеющий водительских прав и находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель, никто из находящихся в салоне автомобиля «ВАЗ-21099» не был пристёгнут ремнями безопасности.

Рассмотрев уголовное дело, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что подсудимый в апреле 2022 года после возвращения с вахты в течение двух дней употреблял спиртные напитки. На второй день, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля, он со своей бывшей супругой и общим знакомым ехал по просёлочной трассе. Позже подсудимый пояснит: «водительского удостоверения не имею, но имею навыки вождения». В результате он не справился с управлением, допустив опрокидывание автомобиля с дороги. При этом бывшая супруга подсудимого, не пристёгнутая ремнём безопасности и находившаяся в момент ДТП на переднем пассажирском сиденье, получила не совместимые с жизнью тяжёлые травмы. Сам подсудимый был травмирован не так значительно, а спавший на заднем сидении автомобиля пассажир вообще от госпитализации отказался.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Не оспаривал, что в результате его неосторожных действий наступила смерть потерпевшей. В содеянном он искренне раскаялся, так как погибшая хоть и была его бывшей супругой, но они продолжали проживать одной семьёй.

При назначении наказания подсудимому суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка и принятие мер к возмещению материального и заглаживанию морального вреда, причинённого в результате преступления.

Учёл суд и мнение потерпевшей – мамы погибшей, которая считала, что подсудимый должен понести наказание, но не связанное с реальным лишением свободы.

В результате подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Автомобиль «ВАЗ-21099», хранящийся в качестве вещественного доказательства на территории Отдела МВД России по Мариинскому району, постановлено уничтожить.

Приговор не был обжалован и на днях вступил в законную силу.

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