В Кузбассе 60-летний житель Мариинского муниципального округа осуждён за незаконную рубку леса

Как рассказал корреспонденту ИА «Новости Кузбасса» представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев, ущерб лесному фонду от незаконной вырубки 45 берёз составил более 400 тысяч рублей.

В результате рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что 60-летний обвиняемый в прошлом году не смог оформить выписку на заготовку дров и решил заготовить дрова без получения разрешения. За дровами он ездил на лошади, запряжённой в сани, спиливая бензопилой берёзы примерно в километре от кладбища. Всего за несколько поездок в период с 22 октября по 8 ноября 2021 года он вырубил 45 берёз, причинив тем самым ущерб лесному фонду в размере более 400 тысяч рублей.

Факт незаконной рубки леса был выявлен сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Мариинскому району в ходе совместного рейда с представителями департамента лесного комплекса Кузбасса. Обнаруженные следы от лошади и саней привели к дому обвиняемого, около которого лежали свежеспиленные сортименты берёз. Обвиняемый признался, что разрешающих документов на рубку деревьев у него нет, в связи с чем деревья он срубил незаконно.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств по делу и совокупность таких смягчающих обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его супруги, а также наличие двоих совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 1 год.

Также осуждённый обязан полностью возместить ущерб, причинённый лесному фонду.