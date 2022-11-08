В Кузбассе 60-летняя пенсионерка совершила кражу с банковского счёта

Забытую покупателем банковскую карту 60-летняя пенсионерка из Мариинска забрала на кассе магазина «Магнит», подумав, что эта карта – «скидочная». Позже, увидев, что это не «скидочная», а банковская карта, решила купить на чужие деньги два блока сигарет и продукты питания в магазине «Светофор».

В середине июля 2022 года в одном из магазинов «Магнит» в Мариинске супруга владельца банковской карты после приобретения товаров случайно забыла карту на кассе. Эту банковскую карту вскоре забрала 60-летняя пенсионерка, подумав, что это «скидочная» карта. После выхода из магазина она увидела, что карта банковская, и решила ею воспользоваться. Сразу же она пошла в соседний магазин «Светофор», где в табачном отделе купила два блока сигарет, а в самом магазине – продукты питания, истратив около 2 тысяч 500 рублей. На выходе из магазина карту выбросила.

В это же время владельцу банковской карты на телефон начали приходить сообщения о списании денежных средств, хотя супруга, которой он ранее дал карту для расчёта за покупки, уже была дома. Супруги поняли, что кто-то нашёл потерянную карту. Заблокировав карту, они сразу поехали в магазин «Светофор», так как в сообщениях банка о списаниях денег был указан именно этот магазин. Просмотрев камеры видеонаблюдения вместе с сотрудниками магазина, увидели, что банковской картой рассчитывалась пожилая женщина, после чего заявили о краже в полицию. И вскоре в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была установлена.

В судебном заседании пенсионерка полностью признала вину в содеянном, раскаялась и ещё в ходе предварительного расследования возместила ущерб потерпевшему.

Мариинский городской суд Кемеровской области, признав подсудимую виновной в совершении кражи с банковского счёта, учитывая отсутствие отягчающих и наличие совокупности смягчающих обстоятельств, назначил пенсионерке наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

При этом, принимая во внимание положения части шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд посчитал возможным изменить категорию преступления на менее тяжкое, что дало возможность прекратить в отношении подсудимой уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим.

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