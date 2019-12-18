Новости Кузбасса

В Кузбассе Арбитражный суд привлек к административной ответственности производителя молочной продукции.
В текущем году специалистами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в рамках внеплановой проверки КФХ Хащивского В.И. произвели отбор проб молочной продукции (молоко, сметана, масло сливочное).Вышеуказанные пробы были направлены в ФГБУ «Кемеровская МВЛ» для проведения лабораторных исследований на показатели качества и безопасности(фальсификация). Итоги исследований показали:
- Сметана с массовой долей жира 20% -обнаружены превышения значения показателя бактерий группы кишечная палочка.
- Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж.3,0-4,5%- установлено не соответствующее значение показателя(массовой доли жира и массовой доли белка).
На основании срочных отчетов молочная продукция признана некачественной, опасной и не соответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного союза
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения Управления Россельхознадзора в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Хащивского В.И. к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.
Решением суда в соответствии с ч.2 ст 14.43 КоАП РФ индивидуальный предприниматель подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
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