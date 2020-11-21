В Кузбассе более 1,3 тысяч спецмашин ежедневно очищают дороги от снега

Все школы Кузбасса возвращаются к очному формату обучения Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал новое распоряжение из-за ситуации c...

Минздрав Кузбасса объяснил причину отсутствия лекарств от эпилепсии в аптеках В Минздраве Кузбасса рассказали, почему из аптек региона пропали некоторые дорогостоящие препараты...

Вандалы повредили установленную к Новому году ель в Прокопьевске В Прокопьевске вандалы повредили украшения на главной новогодней елке, установленной на Площади...