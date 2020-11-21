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В Кузбассе более 1,3 тысяч спецмашин ежедневно очищают дороги от снега

К уборке привлечены около 2,5 тыс. работников дорожного комплекса.

В первую очередь от снега и наледи освобождают маршруты общественного транспорта, подходы к школам и другим социальным объектам, тротуары.

С начала зимнего сезона с улиц городов и поселков Кузбасса вывезли 1,3 тыс. кубометров снега.

Общество
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kuzbassnews.ru
21/11/2020
Общество
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