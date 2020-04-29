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В Кузбассе более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

Пенсии по линии ПФР в Кемеровской области получают 358 участников Великой Отечественной войны, 140 инвалидов ВОВ, тружеников тыла – 7664 человека, 272 бывших узников концлагерей, 185 награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Также пенсии по линии ПФР получают вдовы погибших и умерших участников Великой Отечественной войны – 3335 человек.

Средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны составляет 42,6 тыс. руб., с учетом индексаций, которые произошли: с 1 января 2020 года страховых пенсий на 6,6 %, с 1 февраля ежемесячных выплат на 3 % и с 1 апреля государственных пенсий на 6,1%. Учитывая также меры социальной поддержки (ЕДВ и ДЕМО), общий уровень их пенсионного обеспечения составляет в среднем 47,8 тыс. руб.

Кроме того, в апреле, ко Дню Победы, 498 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях в 1941-1945 гг., получили ежегодную выплату в размере 10 тыс. руб. Средства были доставлены отдельно от других пенсионных и социальных выплат. Ранее подобные выплаты были единовременными. С 2019 года выплату 10 тыс. рублей  участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают ко Дню Победы  ежегодно.

Общество
kuzbassnews.ru
29/04/2020
Общество
Новости Кузбасса

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