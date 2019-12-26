В Кузбассе бойцы Росгвардии помогли вернуться пожилой жительнице Таштагола домой

Днем экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщика Алексея Липина, младших сержантов Дмитрия Паляй и Андрея Куспекова прибыл в городскую аптеку на улице Ленина. Фармацевт рассказала, что в торговую точку обратилась за помощью пожилая горожанка, которая не могла найти дорогу домой.

Стражи правопорядка выяснили, что 83-летняя местная жительница отправилась за покупками для новогоднего стола. На обратном пути пенсионерка не смогла вспомнить дорогу домой и обратилась за помощью в ближайшую аптеку.

Установив адрес проживания местной жительницы, бойцы Росгвардии доставили пожилую горожанку к ее жилищу. Благодарная пенсионерка призналась, что впервые в жизни побывала в патрульном автомобиле.

Росгвардейцы передали пенсионерку ее дочери, после чего вернулись на маршрут патрулирования.