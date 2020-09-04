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В Кузбассе бойцы Росгвардии в течение суток задержали четверых разыскиваемых граждан

В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования по улице Топкинская, когда заметил прохожего подходящего под описание ранее полученной ориентировки. Установив личность подозрительного мужчины, росгвардейцы выяснили, что 30-летний подозреваемый находится в оперативном розыске. Злоумышленник разыскивался за кражу ноутбука у своих знакомых. По предварительной информации горожанин проник в дачный дом потерпевших через незапертую заднюю дверь.

Кроме этого в Кемерове бойцы Росгвардии патрулируя проспект Ленинградский, обратили внимание на двух мужчин с признаками алкогольного опьянения, которые подходили под описание разыскиваемых. Один из них по полученной ранее информации был одет в темный спортивный костюм. Росгвардейцы остановили подозреваемых для установления их личностей. Ими оказались 23-летний и ранее судимый за имущественное преступление 28-летний кузбассовцы. Молодые разыскивались по подозрению в краже.

Тем временем в городе Новокузнецк экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» с охраняемого сетевого магазина на проспекте Дружбы. Кассир пояснила, что один из покупателей ежедневно безуспешно пытается похитить продукты питания. Заметив его в очередной раз, работники решили воспользоваться тревожной кнопкой. Задержанным для выяснения обстоятельств оказался 34-летний рецидивист, ранее привлекавшийся за кражу более 10 раз. Кроме этого местный житель находился в федеральном розыске, как подозреваемый скрывшийся от суда.

Всех задержанный бойцы Росгвардии для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.

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Топки
kuzbassnews.ru
04/09/2020
Происшествия
Кемерово
Новокузнецк
Топки
Новости Кузбасса

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