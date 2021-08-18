В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали злоумышленников похитивших имущество котельной

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух рецидивистов, которые пытались похитить водопроводные трубы.

В дневное время бойцы Росгвардии получили сообщение от очевидцев, что двое неизвестных по проспекту Строителей вытаскивали обрезанный трубопровод из здания на улицу. На указанном адресате стражи правопорядка обнаружили двух подозреваемых, которые уже перекидали через забор четыре двухметровых трубы и продолжали перебрасывать металл. Росгвардейцы задержали неизвестных для выяснения обстоятельств. Ими оказались ранее привлекавшийся к ответственности за мелкие хищения 36-летний и судимый за кражу и грабеж 30-летний местные жители.

Предварительно установлено, что задержанные заметили нарезанные трубы, во время ремонта в котельной, после чего решили похитить имущество.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел. Сумма ущерба устанавливается.