Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе бойцы Росгвардии завершили смену школьного лагеря спортивными эстафетами

В Юргинском спортивном комплексе «Олимп» прошло торжественное закрытие летней смены лагеря при школе №14, где действует класс Росгвардии.

На детский праздник были приглашены сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса, которые организовали для детей выставку и спортивные эстафеты в рамках всероссийской акции «Прокачай лето».

Стражи правопорядка подготовили для юнгвардейцев выставку экипировки и вооружения силового ведомства. Школьники с удовольствием примерили бронежилеты и каски, посмотрели вооружение, а также в шутку заковывали друг друга в наручники.

«Было страшно, когда на меня ребята надели наручники, а наш шеф из Росгвардии долго не мог отыскать в карманах ключи. К счастью, это был всего лишь розыгрыш», - делится эмоциями Таня, ученица школы №14.

В завершении мероприятия школьникам предстояло пройти спортивную эстафету, которую для них организовали гости из Росгвардии. Вместе со старшими товарищами ребята преодолели все испытания и зафиксировали рекорд прохождения трассы. Уже в начале следующего учебного года школьники пообещали побить установленное время.

 

Спорт
Юрга
kuzbassnews.ru
09/07/2019
Спорт
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Международные военные учения проводятся в Кузбассе
На Юргинском полигоне проходят учения с участием бойцов дислоцированной в кузбасском городе...
Сергей Цивилёв вошёл в топ-20 губернаторов России
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв занял 20-е место в рейтинге глав регионов России,...
Международные военные учения проводятся в Кузбассе
На Юргинском полигоне проходят учения с участием бойцов дислоцированной в кузбасском городе...
Впервые в Новокузнецке пройдет фестиваль шоколада
Начало фестиваля разукрасит цветной фейерверк. Зрителей ожидают дефиле «сладких» костюмов, конкурсы...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus