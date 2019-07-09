В Кузбассе бойцы Росгвардии завершили смену школьного лагеря спортивными эстафетами

В Юргинском спортивном комплексе «Олимп» прошло торжественное закрытие летней смены лагеря при школе №14, где действует класс Росгвардии.

На детский праздник были приглашены сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса, которые организовали для детей выставку и спортивные эстафеты в рамках всероссийской акции «Прокачай лето».

Стражи правопорядка подготовили для юнгвардейцев выставку экипировки и вооружения силового ведомства. Школьники с удовольствием примерили бронежилеты и каски, посмотрели вооружение, а также в шутку заковывали друг друга в наручники.

«Было страшно, когда на меня ребята надели наручники, а наш шеф из Росгвардии долго не мог отыскать в карманах ключи. К счастью, это был всего лишь розыгрыш», - делится эмоциями Таня, ученица школы №14.

В завершении мероприятия школьникам предстояло пройти спортивную эстафету, которую для них организовали гости из Росгвардии. Вместе со старшими товарищами ребята преодолели все испытания и зафиксировали рекорд прохождения трассы. Уже в начале следующего учебного года школьники пообещали побить установленное время.