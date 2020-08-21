В Кузбассе браконьеру из Мариинска за убийство двух косуль сибирских назначен судебный штраф в размере 60 тысяч рублей

В связи с тем, что 39-летний охотник из Мариинска раскаялся в совершённом преступлении, которое относится к категории небольшой тяжести, а также загладил причинённый вред объектам животного мира, возместив ущерб в размере 80 тысяч рублей, мировым судьёй судебного участка № 3 Мариинского городского судебного района уголовное дело было прекращено с назначением подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Не согласившись с таким результатом рассмотрения уголовного дела, представитель Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса обжаловал постановление о прекращении дела в Мариинский городской суд Кемеровской области.

В ходе рассмотрения уголовного дела мировым судьёй было установлено, что в конце января 2020 г. обвиняемый, находясь на территории государственного заказника «Антибесский» Мариинского района Кемеровской области, в нарушение разрешённых сроков охоты на косуль сибирских, произвёл из карабина «СКС-О» отстрел двух особей дикой сибирской косули (самца и самки). В результате незаконной охоты объектам животного мира Кузбасса был причинён крупный ущерб в размере 80 тысяч рублей. Через некоторое время обвиняемый, находящийся в автомобиле УАЗ 469, был задержан главным государственным инспектором одного из отделов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

В судебном заседании адвокатом подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении производства по уголовному делу с назначением судебного штрафа в связи с тем, что подсудимый совершил впервые преступление небольшой тяжести, раскаялся в содеянном и полностью загладил причинённый преступлением вред, возместив ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Несмотря на возражения государственного обвинителя и представителя потерпевшей стороны (Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса) против прекращения уголовного дела, оно было прекращено мировым судьёй, и подсудимый был освобождён от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное пунктами «а» и «б» части первой статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 60 тысяч рублей со сроком его уплаты в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Не согласившись с принятым мировым судьёй решением по уголовному делу, представитель Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса обжаловал вынесенное постановление в Мариинский городской суд Кемеровской области, однако вышестоящая судебная инстанция оставила постановление без изменения.

«Исходя из положений, изложенных в норме уголовного закона, согласие (несогласие) потерпевшего на прекращение уголовного дела и освобождение лица от уголовной ответственности в порядке, установленном ст.251 УПК РФ, не имеет определяющего значения», - говорится в апелляционном постановлении Мариинского городского суда Кемеровской области.

Освобождённому от уголовной ответственности жителю Мариинска разъяснено, что в случае неуплаты судебного штрафа в определённый судом срок штраф отменяется, и он будет привлечён к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части первой статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого является лишение свободы на срок до двух лет.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев