В Кузбассе будут судить группу цыган и их подельников

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 13 жителей Промышленновского района. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе следствия установлено, что фигуранты совершили серию преступлений на территории Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого районов. Их инициаторами стали два цыгана. Родные братья создали организованную группу, в которую вовлекли еще четверых активных участников – своих родственников и помогавших им по хозяйству работников. Кроме того, для совершения некоторых краж они привлекали ранее судимых местных жителей. Противоправную деятельность группы осенью 2017 года пресекли оперативники уголовного розыска. В отношении лидеров группы на время следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные участники находились под подпиской о невыезде. Следствием установлено, что злоумышленники похитили с частной заимки два автомобильных прицепа, груженых снегоходом, мотоциклом, а также другой техникой и электроинструментами. Кроме того, со склада, принадлежащего местному предпринимателю, подельники выкрали зернодробилку. На пасеке они своровали 4 улья с пчелами и медом, в фермерских хозяйствах похитили железнодорожные шпалы и увели 5 коров, а с частных подворий – 3 лошадей и жеребенка. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1 700 000 рублей. При этом организаторы противоправной деятельности группы выбирали места совершения преступлений, распределяли роли каждого из участников, выплачивали непосредственным исполнителям деньги. Похищенное имущество цыгане использовали для расширения собственного фермерского хозяйства, а также продавали на трассе проезжавшим мимо водителям. Следствием установлены и опрошены десятки свидетелей совершенных преступлений, проведены очные ставки, произведены выемки, собраны другие доказательства. В настоящее время многоэпизодное уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы.