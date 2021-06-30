В Кузбассе бывшая супруга после расторжения брака взыскала алименты на своё содержание

В судебном заседании ответчик не признавал требования бывшей супруги, мотивируя тем, что и так выплачивает алименты в размере 1/4 части доходов на содержание ребёнка, а заработная плата у него невысокая.

В Кузбассе жительница Мариинска обратилась в суд с исковым заявлением к бывшему супругу о взыскании алиментов на своё содержание. В ходе рассмотрения искового заявления судом было установлено, что супруги расторгли брак после полутора лет совместной жизни. При этом незадолго до расторжения брака у них родился ребёнок. В настоящее время бывшая супруга лишена возможности куда-либо трудоустроиться из-за малолетнего возраста ребёнка. По причине тяжёлого материального положения она просила взыскать с бывшего супруга алименты в твёрдой денежной сумме в размере пяти тысяч рублей ежемесячно до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований. Пояснил, что уже выплачивает алименты в размере 1/4 части доходов ежемесячно на содержание ребёнка. Средняя заработная плата составляет около 25 тысяч рублей, из которых уже производятся удержания по алиментам, а также он арендует жильё. В связи с этим остаётся небольшая сумма для проживания.

Суд указал, что в соответствии с нормами семейного законодательства супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае же отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют жена в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка. При отсутствии соглашения между супругами или бывшими супругами об уплате алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, размер алиментов определяется судом исходя из их материального и семейного положения, а также других заслуживающих внимание интересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

«Довод ответчика о том, что он арендует жилое помещение, суд находит несостоятельным, поскольку наличие данных обязательств само по себе не освобождает от обязанности по уплате алиментов», - говорится в решении суда.

В итоге суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, взыскав с ответчика в пользу бывшей супруги алименты на её содержание в размере трёх тысяч рублей ежемесячно до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев