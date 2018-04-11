В Кузбассе бывшего сотрудника ГИБДД будут судить за мошенничество в крупном размере

56-летнего бывшего командира батальона и начальника отдела ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области будут судить за мошенничество в особо крупном размере.

В сентябре 2017 года страж порядка получил информацию, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия в одном из коммерческих предприятий в связи с неуплатой налогов и сборов.

Полицейский со своими знакомыми связался с директором предприятия и предложил решить данную проблему за 15 млн рублей. За эти деньги представитель закона, используя личные связи, обещал договориться с полицейскими о прекращении проведения ОРМ на предприятии и о невозбуждении уголовного дела.

Предприниматель согласился на сделку, но, понимая, что вступит в преступный сговор, сообщил о незаконном предложении сотрудникам УФСБ. После чего уже под их контролем была назначена встреча для передачи первой части денег. Так, на трассе в районе п. Панфилово после передачи части денег от оговоренной суммы – 1,5 млн рублей – бывший сотрудник ГИБДД был задержан. Вину в предъявленном обвинении обвиняемый признал в полном объеме.