В Кузбассе чемпионы из Росгвардии записали видеообращение в международный день борьбы с наркоманией
В Кузбассе титулованные спортсмены из Росгвардии призвали граждан вести здоровый образ жизни.
Видеообращение в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом записали призер зимних Олимпийский игр в Сочи по лыжным гонкам лейтенант Александр Бессмертных, чемпион Европы по смешанным боевым единоборствам старший лейтенант Илья Щеглов, неоднократная победительница чемпионатов МВД и Росгвардии по служебному двоеборью майор Елена Новоренских.
Именитые спортсмены напомнили про колоссальный вред наркотиков для человека и общества в целом. Росгвардейцы обратили внимание граждан, что здоровый образ жизни и спорт является главной альтернативой наркомании.
29/06/2020
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