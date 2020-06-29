В Кузбассе чемпионы из Росгвардии записали видеообращение в международный день борьбы с наркоманией

В Кузбассе титулованные спортсмены из Росгвардии призвали граждан вести здоровый образ жизни.

Видеообращение в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом записали призер зимних Олимпийский игр в Сочи по лыжным гонкам лейтенант Александр Бессмертных, чемпион Европы по смешанным боевым единоборствам старший лейтенант Илья Щеглов, неоднократная победительница чемпионатов МВД и Росгвардии по служебному двоеборью майор Елена Новоренских.

Именитые спортсмены напомнили про колоссальный вред наркотиков для человека и общества в целом. Росгвардейцы обратили внимание граждан, что здоровый образ жизни и спорт является главной альтернативой наркомании.