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В Кузбассе для подшефных Росгвардии состоялся первый турнир по практической стрельбе

 В Кемерове курсанты центра специальной подготовки молодежи «Витязь» провели первый турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета. Соревнования были посвящены Дню Росгвардии и проходили по общероссийским правилам стрелкового спорта.

 Инструктором и главным судьей турнира выступил сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Символ» майор Денис Б. Боец Росгвардии является неоднократным призером ведомственных и региональных соревнований по практической стрельбе и уже по традиции в свободное от службы время проводит мастер-классы для начинающих стрелков.

«Для детей встречи с сотрудником СОБР непросто занятия по стрелковому спорту, - рассказывает руководитель ЦСМ «Витязь» Антон Гнусин, - Ребята общаются с действующим бойцом спецподразделения, который в настоящий момент является главным заслоном преступности в регионе. Для каждого курсанта офицеры кемеровского «Символ» являются образцами для подражания».

В завершении турнира боец СОБР наградил юнармейцев, набравших максимальное количество очков, памятными подарками. Офицер Росгвардии призвал ребят продолжать совершенствоваться  в практической стрельбе.

Общество
Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/03/2019
Общество
Спорт
Кемерово
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Новости Кузбасса

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