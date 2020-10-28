В Кузбассе до конца ноября продлен режим повышенной готовности

В регионе приняты дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Также изменены действующие ограничения, касающиеся работы организаций общественного питания. Соответствующие распоряжения размещены на сайте Администрации Правительства Кузбасса.

Согласно документам, до 30 ноября 2020 года продлен действующий в регионе режим повышенной готовности. Кроме того, жители Кузбасса в возрасте 65 лет и старше должны будут соблюдать режим самоизоляции как минимум до 11 ноября. При этом сохраняются все прежние исключения. Пожилым людям разрешено покидать дом для посещения медицинских организаций, а также иных случаев, связанных с бытовыми, семейными или экстренными ситуациями.

Кроме того, были внесены уточнения в действующий с 25 октября режим работы организаций общественного питания. Они должны будут приостанавливать свою деятельность с 23:00 до 6:00. Исключения будут делаться для обслуживания на вынос и сервиса доставки заказов – они по-прежнему смогут функционировать в круглосуточном режиме. Кроме того, круглосуточно смогут работать кафе при автозаправках, а также пункты питания на автовокзалах, железнодорожных станциях и в аэропортах. Также с 23:00 до 06:00 приостанавливаются организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.