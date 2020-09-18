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В Кузбассе досрочно возобновлена приостановленная ранее деятельность детских садов Чебулинского муниципального округа

В связи с устранением всех ранее выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к дошкольным образовательным учреждениям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Мариинский городской суд Кемеровской области досрочно прекратил с 14 сентября приостановление деятельности (эксплуатации) Усть-Чебулинского детского сада «Чебурашка», а с 17 сентября – Дмитриевского детского сада «Сказка» и Алчедатского детского сада «Солнышко».

Ранее мы сообщали, что 28 августа и 1 сентября 2020 года судом были рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении дошкольных образовательных учреждений Чебулинского муниципального округа Кузбасса: Дмитриевского детского сада «Сказка», Алчедатского детского сада «Солнышко» и Усть-Чебулинского детского сада «Чебурашка». Дела были возбуждены территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу по итогам проведённых проверок вышеуказанных учреждений, в результате которых были выявлены различные нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В частности, не был обеспечен контроль температуры тела посетителей при входе с применением прибора для измерения температуры тела бесконтактным способом, прошедшим государственную регистрацию в установленном порядке. Также допускалось использование химических средств для дезинфекции при отсутствии разрешения к их применению в установленном порядке. Были выявлены и иные нарушения.

Тогда Мариинским городским судом Кемеровской области были приняты решения о приостановлении деятельности Алчедатского детского сада «Солнышко» и Дмитриевского детского сада «Сказка» на срок 37 суток, а  Усть-Чебулинского детского сада «Чебурашка» – на срок 36 суток.

После приостановления деятельности руководством образовательных учреждений в максимально возможные сроки были организованы мероприятия по устранению выявленных нарушений, в результате чего заведующие детскими садами обратились в суд с ходатайствами о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления деятельности.

Факты устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к дошкольным образовательным учреждениям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были подтверждены заключениями территориального отдела Роспотребнадзора.

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания, Мариинский городской суд Кемеровской области прекратил приостановление деятельности, разрешив эксплуатацию Усть-Чебулинского детского сада «Чебурашка» с 14 сентября, а Алчедатского детского сада «Солнышко» и Дмитриевского детского сада «Сказка» – с 17 сентября 2020 года.

 
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Образование
Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
18/09/2020
Образование
Общество
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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