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В Кузбассе ЕГЭ на 100 быллов сдали 13 выпускников

По предварительным данным, 13 кузбасских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов по разным предметам: 4 – по информатике и ИКТ, 5 - по физике,  3 - по литературе, 1 - по обществознанию.

По физике и информатике оценки «100 баллов» не было.

На сегодняшний день известны результаты ЕГЭ по семи предметам – географии, информатике и ИКТ, математике базового уровня, математике профильного уровня, физике, обществознанию, литературе. В настоящее время проходят проверки экзаменационных работ по остальным предметам.

В целом ЕГЭ, по словам заместителя губернатора Елены Пахомовой,  в этом году прошли в штатном режиме без сбоев и технологических нарушений. Было зафиксировано шесть нарушений: три факта использования телефона и три случая использования шпаргалок. В основной период работали 77 пунктов проведения экзамена. Утечек заданий на территории Кемеровской области не зафиксировано.

Образование
kuzbassnews.ru
21/06/2017
Образование
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Новости Кузбасса

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