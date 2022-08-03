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В Кузбассе экипаж Росгвардии задержал мужчину, который угнал машину таксиста

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который угрожал водителю такси ножом, а после угнал его автомобиль.

В ночное время росгвардейцы получили сигнал о нападении на таксиста. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили 72-летнего мужчину, который описал злоумышленника и рассказал о случившемся. Экипаж Росгвардии незамедлительно приступил к поиску подозреваемого.

 Неподалеку от места происшествия, на улице Панфилова, сотрудники Росгвардии заметили автомобиль «Лада Гранта» потерпевшего. Угонщик попытался спрятаться в зарослях кустарника, но был обнаружен и задержан. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж и разбой местный житель.

 Предварительно установлено, что таксист привез мужчину с признаками алкогольного опьянения на адрес. Пассажир достал нож и потребовал у водителя денежные средства. Пенсионер сориентировался и рассказал, что деньги находятся у него дома. Добравшись до места, мужчина поднялся в квартиру откуда позвонил правоохранителям. Злоумышленник скрылся на автомобиле потерпевшего, не справился с управлением и съехал с дороги.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/08/2022
Происшествия
Новокузнецк

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