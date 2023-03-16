В Кузбассе гражданке выдано предостережение за реализацию говядины без ветеринарно-санитарной экспертизы

Государственные инспектора отдела госветнадзора на Госгранице РФ Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее – Управление) провели мероприятие по информации, поступившей от Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям о выявлении на территории Томской области нарушения ветеринарного законодательства при транспортировке 2-х туш говядины.

Покупатели говядины были задержаны в Томской области сотрудниками ДСП ГИБДД УМВД России по Томской области, которые организовали проверку КУСП, мясо арестовали. Материалы по организованной проверке КУСП были направлены из Томской области в Кемеровскую область – Кузбасс Управлению для принятия мер к продавцу.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия - наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) установлены признаки нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства, выразившиеся в том, что гражданка, проживающая в Юргинском районе Кемеровской области, реализовала 2 туши говядины без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Более того, по данным ФГИС «Меркурий» личного подсобного хозяйство у данной гражданки не зарегистрировано и, соответственно, производственный ВСД не оформлялся, чем нарушена прослеживаемость данной партии мяса.

Владелице личного подсобного хозяйства Управлением было объявлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.

В соответствии со ст. 21 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, молочные продукты, яйца, иная продукция животного происхождения подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей.