В феврале 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступило обращение от ГБУ «Юргинская СББЖ» о несоблюдении индивидуальным предпринимателем главой КФХ обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.

Специалистами Управления проведена оценка достоверности поступивших сведений о причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям.

В ходе анализа установлено, что в действиях индивидуального предпринимателя главы КФХ установлены нарушения в области ветеринарии, а именно сельскохозяйственные животные, принадлежащие ему в 2021г. и 2022г. не подвергалисьдиагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностическихмероприятий,а также Планами противоэпизоотических мероприятий.

По результатам проведенных мероприятий Управлением в отношении индивидуального предпринимателя главы КФХ объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Выданное предостережение остается на контроле Управления.

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