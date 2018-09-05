Новости Кузбасса

В структуре администрации Кемеровской области произошли изменения: Объединены блок замгубернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку и блок замгубернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии. Введена должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии.

Исполнять обязанности заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии будет Андрей Панов, ранее работавший заместителем генерального директора «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (Иркутск).