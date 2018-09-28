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В Кузбассе истребили сибирского шелкопряда

Обработка кузбасских лесов от сибирского шелкопряда дала почти стопроцентный результат.

В этом году истребительные мероприятия против опасного вредителя — сибирского шелкопряда успешно проведены на площади более 53 тыс. га.

«Количество жизнеспособных насекомых снизилось до пороговых значений, не представляющих опасности для леса. Несмотря на сложные погодные условия этого года, работы по уничтожению численности сибирского шелкопряда на севере Кузбасса проведены успешно», — сказал начальник департамента Геннадий Липатов.

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kuzbassnews.ru
28/09/2018
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