В Кузбассе к реальному отбыванию лишения свободы осуждён тракторист, остановивший у обочины в тёмное время суток трактор без аварийных сигналов

50-летний тракторист, перевозивший сортименты деревьев в прицепе трактора МТЗ-82, у которого закончилось топливо, в тёмное время суток совершил вынужденную остановку у обочины автодороги «Томск – Мариинск», не выставив знак аварийной остановки. Через некоторое время в прицеп с деревьями врезался легковой автомобиль, движущийся в сторону Мариинска, в результате чего погибла пассажирка данного автомобиля.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в конце ноября 2019 года около 19 часов водитель трактора перевозил в прицепе с отсутствующими габаритными огнями сортименты древесины. По причине тёмного времени суток позади трактора на автомобиле с включёнными аварийными огнями двигались знакомые водителя трактора, с которыми он накануне заготавливал древесину. Через некоторое время в тракторе закончилось дизельное топливо, в результате чего водитель трактора остановился, частично съехав на правую обочину. Его знакомые уехали в Мариинск за дизельным топливом, а сам водитель трактора остался на месте. Чуть позже, когда он стал доставать из кабины аварийный знак, увидел вдалеке свет фар автомобиля и практически сразу почувствовал удар в заднюю часть полуприцепа, в котором находились 9-метровые сортименты деревьев, свисающие с полуприцепа на расстоянии около двух метров. В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил незначительные травмы, а женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, погибла.

В результате рассмотрения уголовного дела вина подсудимого в совершении нарушения лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть третья статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации), была полностью доказана.

«Решая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, … суд, в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая, что подсудимый после совершения данного ДТП вновь привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, находит целесообразным назначение наказания в виде реального лишения свободы в пределах санкции ч.3 ст.264 УК РФ…», - говорится в приговоре суда.

Признав подсудимого виновным, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Также с осуждённого в пользу потерпевшего взыскано 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Посчитав приговор суда несправедливым вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания, осуждённый и его защитник обжаловали постановленный судебный акт в Кемеровский областной суд.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор суда без изменения .

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев