В Кузбассе коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличат до пяти тысяч

О ключевых решениях по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава региона Сергей Цивилев сообщил на аппаратном совещании, которое прошло в режиме ВКС.

«Наши усилия сконцентрированы на поддержке системы здравоохранения и четком выполнении мер по профилактике коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в регионе организовано 4745 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, в том числе 2452 койки с кислородом, 493 из них — с аппаратами ИВЛ. В ближайшее время развернут еще около 300 дополнительных коек», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что наличие необходимых лекарств в аптеках проверяется ежедневно. Очередная крупная партия препаратов от коронавирусной инфекции и ОРВИ была доставлена в Кузбасс 1 ноября. Кроме того, Кузбасс получит средства из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласно постановлению правительства РФ, региону выделят 100 млн рублей на закупку препаратов.

В регионе оборудуют модульные пункты ожидания приема на территориях наиболее крупных поликлиник. Их устанавливают у «красных зон» — выделенных входов для пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ. Такие пункты уже работают в Кемерове, Новокузнецке, Чебулинском районе. В ближайшее время мобильный пункт появится у поликлиники в пгт Яшкино. Всего в муниципалитетах будут оборудованы 14 таких пунктов.

На помощь врачам направили студентов и ординаторов. В больницах и поликлиниках Кузбасса проходят практику 576 студентов Кемеровского государственного медицинского университета, 1167 студентов Кузбасского медицинского колледжа и 111 ординаторов Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей. Все они застрахованы от рисков, связанных с угрозой заболевания COVID-19.