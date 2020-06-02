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В Кузбассе «коллекторская» организация повторно обратилась в суд с иском о взыскании с жительницы Мариинска несуществующего долга

Несмотря на то, что Мариинский городской суд Кемеровской области в конце февраля 2020 года уже отказывал ООО «Нэйва» в удовлетворении требований о взыскании с жительницы Мариинска долга по кредитному договору в размере около 60 тысяч рублей, который она выплатила ещё в 2017 году, «коллекторская» организация вновь направила в суд аналогичный иск.

Как сообщалось ранее, решением Мариинского городского суда Кемеровской области 26 февраля 2020 года обществу с ограниченной ответственности «Нэйва» было отказано в удовлетворении требований к жительнице Мариинска о взыскании долга по кредитному договору в связи с тем, что «должница» в судебном заседании представила доказательства погашения долга в полном объёме.

После вынесения решения его копия в установленные сроки была направлена в компанию «Нэйва», представители которой не стали обжаловать полученное ими решение суда, в результате чего оно вступило в законную силу 6 апреля 2020 года.

Однако 28 апреля 2020 года в суд поступило исковое заявление от того же общества «Нэйва» с аналогичным исковым заявлением к той же жительнице Мариинска.

Мариинский городской суд Кемеровской области, установив, что имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда, 1 июня 2020 года прекратил производство по делу.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/06/2020
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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