В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в 2017 году должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на площади 0,02 га была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО), расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, в р-не п. Бородино МО «Мысковский городской округ» Кемеровской области. Должностному лицу (заместителю Главы) Мысковского городского округа было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездного обследования) в марте 2023 года установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.