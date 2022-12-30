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В Кузбассе лучшим юнгвардейцам вручили областные награды

 В Кемерове в администрации правительства Кузбасса воспитанники Росгвардии школы №74 награждены областными нагрудными знаками за прохождение регионального проекта «Юный турист Кузбасса», в рамках которого юные исследователи посетили различные культурные объекты Кемеровской области.

В ходе торжественной церемонии заместитель губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев и заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Антон Пятовский вручил юнгвардейцам серебряные нагрудные знаки, выполненные в форме геометки. Антон Александрович отметил, что дети стали первыми участниками уникального проекта «Юный турист Кузбасса», аналогов которого в России нет.

 Всего за прохождения квест-экскурсии наградами были награждены 24 школьника. За время прохождения областного проекта юнгвардейцы посетили экскурсии по выдающимся объектам культурного наследия Кузбасса. Так, ребята прогулялись по музею-заповеднику Томская писаница, познакомились с обычаями и бытом крестьян в музее села Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, узнали историю открытия Кузнецкого угольного бассейна в музее-заповеднике «Красная Горка» и оценили природу Горной Шории. Юнгвардейцы посетили 10 познавательных объектов в разных уголках нашего региона – от Мариинска до Таштагола.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
30/12/2022
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