В Кузбассе местные жители не дали расхитить бывшее предприятие

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленников, которые демонтировали металлические конструкции бывшего городского предприятия с целью хищения.

В вечернее время росгвардейцы получили сигнал от бдительных граждан о совершении противоправных действий на одном из бывших промышленных объектов. Прибыв для проверки информации на указанный адрес, росгвардейцы обнаружили двоих мужчин, которые с помощью газового резака демонтировали металлические конструкции старого производственного сооружения. Ими оказались неоднократно судимые местные жители 39 лет и 31 года.

По предварительной информации, злоумышленники, воспользовавшись отсутствием охраны, прошли на территорию промзоны и стали демонтировать металлические конструкции с целью дальнейшего сбыта в пункте приема металлолома. Прибывший оперативно экипаж Росгвардии с поличным задержал подозреваемых. Для разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям.