В Кузбассе молодой мариинец устроился в локомотивное депо по поддельным профессиональным документам слесаря

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, поддельные документы, подтверждающие получение профессии слесаря по ремонту подвижного состава третьего разряда, 21-летний мариинец приобрёл за 12 тысяч рублей у неустановленного следствием лица, с которым связался через сайт в сети «Интернет». Устроившись по поддельным документам на работу в одно из локомотивных депо, через некоторое время был выявлен оперативниками, в результате получив судимость с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.

Из материалов уголовного дела следует, что 21-летний житель Мариинского округа после прохождения военной службы по призыву у знакомых узнал о том, что в сервисное локомотивное депо на постоянную работу требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Также он выяснил, что обязательным условием для трудоустройства на эту должность является наличие специального образования с определённой квалификацией, которые у подсудимого отсутствовали. Решив, что обучение слишком долгое, а ему был необходим источник постоянного дохода, он в сети «Интернет» нашёл сайт с предложением приобрести необходимые документы. Данное предложение его заинтересовало, и он в ходе переписки с неизвестным лицом договорился о приобретении необходимых документов, выполненных от имени «Первого центра повышения квалификации и профессиональной подготовки», за 12 тысяч рублей. Передав деньги и свои персональные данные, через несколько дней из своего почтового ящика забрал конверт с документами.

Представив в отдел кадров поддельные документы, и пройдя необходимые организационные процедуры, в конце июля он приступил к исполнению обязанностей слесаря по ремонту подвижного состава 3 разряда сервисного локомотивного депо. Но в начале августа при проведении проверки сотрудникам линейного отдела МВД России на станции Ачинск стало известно о поддельности документов. Отпираться он не стал, написав явку с повинной, в которой сообщил о совершённом им преступлении.

Позже признаки подделки документов были подтверждены заключением эксперта.

Не подтвердили обучение подсудимого и в центре профессионального образования, от имени которого были оформлены документы.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью, настаивая на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Сторона обвинения также не возражала против такого порядка рассмотрения уголовного дела.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст и привлечение к уголовной ответственности впервые. Учёл суд также то, что подсудимый в настоящее время проходит обучение в Боготольском техникуме транспорта.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.

В течение срока наказания ему запрещено менять место жительства и выезжать за пределы территории Мариинского муниципального округа без согласия контролирующего органа.

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