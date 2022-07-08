В Кузбассе молодой житель Мариинска около года незаконно получал страховую пенсию по случаю потери кормильца

Как рассказали корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, теперь 20-летний мариинец обязан вернуть в региональное Отделение Пенсионного фонда незаконно полученные суммы переплаты пенсии по случаю потери кормильца, суммы федеральной социальной доплаты к этой пенсии, а также единовременную денежную выплату, установленную Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию»: всего около 115 тысяч рублей.

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел исковое заявление Государственного Учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу к местному жителю о взыскании незаконно полученных сумм пенсии.

В результате рассмотрения исковых требований судом было установлено, что молодой человек получал пенсию по случаю потери кормильца, выплата которой была прекращена по достижению им совершеннолетия. Но через несколько месяцев он обратился в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о возобновлении выплаты этой пенсии в связи с тем, что является студентом агропромышленного техникума, обучающимся по очной форме обучения. Подтверждающие документы студентом были предоставлены, и Пенсионный фонд возобновил пенсионные выплаты со сроком до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет.

После возобновления пенсионных выплат молодой человек получал пенсию около полутора лет: до тех пор, пока территориальный орган Пенсионного фонда не провёл плановую проверку. В результате проверки выяснилось, что получатель пенсии через пять месяцев после возобновления её начисления был отчислен из учебного заведения, не сообщив об этом, хотя обязан был это сделать.

Таким образом, ответчик незаконно в течение 11 месяцев после отчисления получал социальные выплаты. За это время ему удалось получить переплату социальной пенсии по случаю потери кормильца, переплату федеральной социальной доплаты к пенсии, а также переплату единовременной денежной выплаты, установленной Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Незаконно полученная сумма денежных средств составила около 115 тысяч рублей.

Не получив от ответчика добровольно сумму причинённого Пенсионному фонду ущерба, государственное учреждение обратилось с этими требованиями в суд.

Молодой человек в судебное заседание не явился, но предоставил в суд заявление, в котором признал исковые требования в полном объёме и просил вынести решение об удовлетворении заявленных требований.

В связи с тем, что признание ответчиком заявленных требований не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд посчитал возможным принять признание иска ответчиком, и постановил взыскать в пользу регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации около 115 тысяч рублей.

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