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В Кузбассе мониторинг ИС Меркурия выявил поставку продукции, которая не допускается к использованию для детского питания.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской в ходе анализа данных, внесенных в информационную систему «Меркурий», установило, что в детский сад г. Прокопьевска Кемеровской области поставлялась животноводческая продукция, которая не допускается к использованию для детского питания, а именно печень говяжья замороженная со сроком годности 2 года.

        Согласно ч.8 ст. 8  Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 при производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского питания для детей раннего возраста не допускается использование следующих видов продовольственного (пищевого) сырья: блоки замороженные из различных видов желованного мяса животных, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками годности более 6 месяцев.

    Управление Россельхознадзора в ноябре  2022 года вынесло поставщику продукции предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Уполномоченному лицу, оформившему транспортный ветеринарный сопроводительный документ в ФГИС «Меркурий»,   вынесено предупреждение посредством  ФГИС «Ветис.Паспорт».

Общество
kuzbassnews.ru
07/12/2022
Общество

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