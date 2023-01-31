В Кузбассе муниципалитету не удалось добиться отмены взыскания 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля мариинца

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, представитель муниципалитета пытался убедить Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, что дорожный участок, на котором автомобиль мариинца наехал на 70-сантиметровую выбоину, автомобильной дорогой не является и не содержит дорожного покрытия. Поэтому на Мариинское территориальное управление округа не может быть возложена обязанность по содержанию участка, на котором произошло ДТП.

Ранее мы рассказывали о решении суда, которым с Мариинского территориального управления администрации Мариинского муниципального округа в пользу местного жителя было взыскано более 300 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость причинённого автомобилю ущерба, судебные расходы на проведение экспертизы, оплата юридических услуг, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Тогда родственница владельца автомобиля Toyota Land Cruiser на одном из участков уличной дорожной сети наехала колесом автомобиля на выбоину шириной 55 см, длиной 1 м и глубиной до 70 см. Как выяснилось позже, дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие нарушения требований к состоянию проезжей части, допущенной по вине структурного подразделения администрации Мариинского муниципального округа.

Эти выводы суда были подтверждены и Кемеровским областным судом по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на решение Мариинского городского суда, после чего решение о взыскании с муниципалитета более 300 тысяч рублей вступило в законную силу.

Но на днях стало известно, что муниципалитет не согласился с таким исходом спора, в результате чего представителем Мариинского территориального управления была подана жалоба в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

В кассационной жалобе представитель муниципалитета просил отменить вступившие в законную силу судебные постановления, считая их незаконными. В обоснование доводов указывал, что участок, на котором произошло ДТП, автомобильной дорогой не является и не содержит дорожного покрытия. Поэтому на Мариинское территориальное управление не может быть возложена обязанность по содержанию этого участка. Также утверждал, что ДТП произошло не по причине ненадлежащего содержания дороги, а по вине водителя автомобиля, которая нарушила пункт 10.1 Правил дорожного движения.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции не нашла оснований для отмены обжалуемых судебных постановлений.

Судами достоверно установлено, что место ДТП является участком дороги, предназначенным для проезда, и связано с улично-дорожной сетью города. Обязанность по содержанию городской автомобильной дороги, на которой произошло ДТП, лежит на Мариинском территориальном управлении (ответчике по делу). Возложенная обязанность надлежаще не исполнена, поэтому ответчик должен нести ответственность по возмещению ущерба, причинённого в результате происшествия.

В результате Восьмой кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в возникшем споре, оставив вступившие в законную силу судебные постановления без изменения, а кассационную жалобу Мариинского территориального управления администрации Мариинского муниципального округа – без удовлетворения.

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