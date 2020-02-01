В Кузбассе набирают волонтеров для "Молодых профессионалов"

3 февраля начнут работу Центры рекрутинга по набору волонтеров для VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Центры будут располагаться в Кемерове и Новокузнецке. В рамках открытия между городами состоится телемост 3 февраля в 13:00.



Волонтеры, отобранные специалистами центров, окажут помощь в проведении VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в июле 2020 года в Новокузнецке. В нем примут участие более 6 тыс. человек со всей России и других стран мира.



Планируется, что волонтеры будут работать «навигаторами», занимать посты на информационных стойках, участвовать в открытии и закрытии чемпионата.



Совместно с волонтерами дирекции спортивных и социальных проектов города Казани разработана специальная программа для подготовки добровольцев. Так, в декабре прошлого года по уникальной методике обучились 50 рекрутеров. Они будут заниматься набором волонтеров.



На сегодняшний день заявки подали около 2,8 тыс. человек. В пилотном режиме работы центров рекрутинга уже проведены первые встречи с 30 потенциальными добровольцами.