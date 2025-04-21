В Кузбассе началась Неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики

На сегодняшний день вакцинация является самым эффективным средством борьбы с инфекционными заболеваниями. Если профилактические прививки будут исключены из числа приоритетных задач, это приведет к возврату многих тяжелых болезней.

Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Егорова рассказала, что приобретенный иммунитет можно получить двумя способами. Первый - перенести инфекцию и приобрести защитные антитела. Этот путь естественен, но чреват развитием осложнений, которые могут привести к инвалидности или смерти. Второй способ - познакомить иммунную систему с инфекцией безопасно для человека. Это ввести в организм ослабленные или убитые возбудители инфекций (либо их компоненты), которые также вызывают образование защитных антител, но при этом не причиняют вред организму. После повторной встречи с таким возбудителем у привитого человека возникает интенсивный иммунный ответ, который препятствует развитию заболевания или приводит к тому, что оно протекает в легкой форме.

Вакцинация защищает человека не только от инфекционных заболеваний, но и от обострения хронических неинфекционных заболеваний. Например, выяснилось, что среди взрослых, вакцинированных против пневмококковой инфекции и вируса гриппа, было значительно меньшее количество случаев ишемического инсульта, острого инфаркта миокарда, пневмонии и обострений ХОБЛ по сравнению с не вакцинированными людьми.

Благодаря вакцинации можно защитить ребенка от многих заболеваний: туберкулез, вирусный гепатит В, пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, гемофильная инфекция, эпидемический паротит, грипп. Дополнительно по эпидемическим показаниям, можно сделать прививки от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, менингококковой инфекции, клещевого энцефалита и коронавирусной инфекции. Часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями рекомендовано прививать в первую очередь, поскольку многие инфекции они переносят в тяжелой форме. Все прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок, делаются в государственных поликлиниках бесплатно.

Не бойтесь прививок и не отказывайтесь от них. Вакцинация – доказанная надежная защита от инфекций, позволяющая спасти жизнь и здоровье.

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики