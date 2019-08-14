В Кузбассе начали закрывать места массового отдыха у воды и пляжи

Закрытие происходит из-за понижения температуры воды в водоёмах области, а также из-за существенного уменьшения количества отдыхающих на реках и озерах Кузбасса.

Уже закрыты пять мест массового отдыха и один пляж. Работы по закрытию пляжей и мест отдыха проводятся практически каждый день.

Так, функционировать перестали места отдыха в Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком районах, в городах Полысаево, Ленинск-Кузнецкий и Мариинск. Кроме того, закрыт пляж в Тисульском районе на озере «Песчаное».

Теперь для посещения в Кузбассе остаются открытыми 27 пляжей и 45 мест массового отдыха людей у воды.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области