В Кузбассе началось закрытие пляжей и мест отдыха у воды

На сегодняшний день закрыт пляж в Мариинске на реке Кия. Места массового отдыха у воды закрыты в пгт Крапивинский на реке Томь в районе «Агролес», в пгт Зеленогорский Крапивинского района «Бартеновка - 2», в городе Берёзовский на реке Барзас и в городе Ленинск-Кузнецкий пруд в районе Северной промзоны.
Для посещения в Кузбассе остаются открытыми 29 пляжей и 50 мест отдыха у воды.
Закрытие происходит из-за погодных условий на территории области и существенного уменьшения количества отдыхающих на реках и озерах Кузбасса.
13/08/2017
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