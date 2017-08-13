В Кузбассе началось закрытие пляжей и мест отдыха у воды

На сегодняшний день закрыт пляж в Мариинске на реке Кия. Места массового отдыха у воды закрыты в пгт Крапивинский на реке Томь в районе «Агролес», в пгт Зеленогорский Крапивинского района «Бартеновка - 2», в городе Берёзовский на реке Барзас и в городе Ленинск-Кузнецкий пруд в районе Северной промзоны.

Для посещения в Кузбассе остаются открытыми 29 пляжей и 50 мест отдыха у воды.

Закрытие происходит из-за погодных условий на территории области и существенного уменьшения количества отдыхающих на реках и озерах Кузбасса.