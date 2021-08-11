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В Кузбассе начался Чемпионат мира по парашютному спорту

Соревнования собрали более 550 спортсменов из 32 стран мира, в том числе из Южной и Северной Америки, Европы, Азии и Африки. На аэродроме «Танай» спортсмены соревнуются в шести направлениях. Исходя из необходимости соблюдения антиковидного протокола, соревнования разделили на две недели. В программе первой – групповая акробатика, купольное пилотирование и скоростное падение. Второй – артистические дисциплины, купольная акробатика и вингсьют-дисциплины.    Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
11/08/2021
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