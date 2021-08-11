В Кузбассе начался Чемпионат мира по парашютному спорту

По Кузбассу пройдет шторм с грозами и градом Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град. Дожди с грозами ожидаются и завтра,...

ИКЕЯ считает Кемерово бесперспективным городом для открытия своего магазина Жители Кузбасса давно мечтают об открытии в регионе магазина сети «ИКЕЯ». Однако торговая марка не...

В Кузбассе от коронавируса скончался 16-летний мальчик В Кузбассе в минувшие сутки скончались 5 пациентов, среди них 16-летний подросток. Об этом сообщает...