В Кузбассе наркосбытчик из Мариинска приговорён к 9 годам колонии особого режима

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, наркотическое средство «соль» для последующего сбыта 48-летний Г. побоялся везти через центр города, поэтому к месту совершения преступления довёз наркотик на мопеде «Racer» через объездную внутригородскую дорогу Мариинска, называемую в народе «пьяная».

Из материалов уголовного дела следует, что в середине мая 2022 года осуждённому позвонил знакомый, в разговоре с которым Г. сообщил, что может приобрести для него и себя наркотическое средство, но на данный момент у него нет денег. У знакомого также денег не оказалось, но тот пообещал, что как появятся деньги, обязательно перезвонит. Через некоторое время покупатель действительно перезвонил и перевёл через платёжную систему одного из банков деньги для приобретения наркотического средства. Осуждённый Г. при этом планировал одну дозу оставить себе для личного употребления, а остальной наркотик передать покупателю. В последующем он приобрёл наркотическое средство посредством сети «Интернет» весом около полуграмма, отсыпал себе небольшую его часть, и сообщил знакомому, который перевёл деньги, что может передать наркотик. Договорились встретиться у железнодорожного вокзала. Г. боялся ехать с наркотиками через весь город, поэтому на своём мопеде «Racer» поехал через объездную внутригородскую дорогу, называемую в народе «пьяная», и на расстоянии около полукилометра от железнодорожного вокзала сделал так называемую «закладку» с наркотическим средством. Подождав покупателя, он рукой указал на место, где находится наркотик, а сам уехал на мопеде. По пути он в кустах употребил наркотическое средство, и к вечеру подъехал к дому, около которого его уже ждали сотрудники полиции.

Позже экспертизой будет установлено, что проданное Г. вещество содержит в своём составе α-пирролидиновалерофенон (α-PVP), являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,424 грамм, размер которого является значительным.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, утверждая, что после задержания сотрудники полиции оказывали на него моральное давление и угрожали реальным сроком наказания в случае отказа подписывать документы. Он подписал протокол в присутствии защитника, не читая. Наркотическое средство в руках он не держал, а следы наркотика на коже объяснял тем, что употреблял накануне. Также утверждал, что со стороны сотрудников полиции была провокация.

Однако, несмотря на непризнание вины подсудимым, она нашла своё полное подтверждение в ходе судебного разбирательства представленными доказательствами.

При назначении наказания осуждённому суд учёл совокупность смягчающих обстоятельств, а также особо опасный рецидив преступлений (ранее он отбывал 15-летний срок лишения свободы за убийство с отягчающими обстоятельствами, освободившись в июле 2017 года условно-досрочно).

В результате суд назначил Г. наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Не согласившись с приговором суда, осуждённый и адвокат обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию. Но судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила вид и размер назначенного наказания без изменения.

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