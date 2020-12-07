В Кузбассе областному противотуберкулёзному медучреждению назначен штраф

Более полутора лет назад в Мариинском филиале Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра государственным инспектором по пожарному надзору были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в результате чего ещё в апреле 2019 года медицинскому учреждению было выдано предписание об устранении нарушений.
10 апреля 2019 года государственным инспектором по пожарному надзору в адрес Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в результате проверки соблюдения требований пожарной безопасности было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в здании Мариинского филиала медицинского учреждения, которое в установленный срок выполнено не было.
За невыполнение предписания 24 декабря 2019 года мировым судьёй Мариинского городского судебного района
31 января 2020 года инспектором было вынесено повторное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок до 1 сентября 2020 года. По результатам проверок Мариинского филиала Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра было выявлено, что первый и второй этажи здания не обеспечены эвакуационными выходами, тогда как каждый этаж здания должен иметь не менее двух таких выходов. При этом помещения филиала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Также было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения.
В сентябре 2020 года в результате проведения внеплановой выездной проверки было установлено, что предписание государственного пожарного инспектора снова не было выполнено, в результате чего был составлен протокол об административном правонарушении, которое предусматривает ответственность для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 150 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В судебном заседании представитель медицинского учреждения, не оспаривая факты выявленных нарушений, просил при назначении наказания учесть тяжёлое материальное положение медицинского центра, поскольку у них нет достаточного финансирования.
С учётом установленных обстоятельств, характера совершённого административного правонарушения и его последствий, а также материального положения Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра,
При этом в соответствии с нормами действующего законодательства административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу – до 29 декабря 2020 года.
Следует отметить, что на текущий момент в Мариинском городском суде Кемеровской области отсутствует информация об уплате назначенного административного штрафа.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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