В Кузбассе областному противотуберкулёзному медучреждению назначен штраф

Более полутора лет назад в Мариинском филиале Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра государственным инспектором по пожарному надзору были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в результате чего ещё в апреле 2019 года медицинскому учреждению было выдано предписание об устранении нарушений.

10 апреля 2019 года государственным инспектором по пожарному надзору в адрес Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в результате проверки соблюдения требований пожарной безопасности было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в здании Мариинского филиала медицинского учреждения, которое в установленный срок выполнено не было.

За невыполнение предписания 24 декабря 2019 года мировым судьёй Мариинского городского судебного района медицинское учреждение было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей .

31 января 2020 года инспектором было вынесено повторное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок до 1 сентября 2020 года. По результатам проверок Мариинского филиала Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра было выявлено, что первый и второй этажи здания не обеспечены эвакуационными выходами, тогда как каждый этаж здания должен иметь не менее двух таких выходов. При этом помещения филиала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Также было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения.

В сентябре 2020 года в результате проведения внеплановой выездной проверки было установлено, что предписание государственного пожарного инспектора снова не было выполнено, в результате чего был составлен протокол об административном правонарушении, которое предусматривает ответственность для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 150 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В судебном заседании представитель медицинского учреждения, не оспаривая факты выявленных нарушений, просил при назначении наказания учесть тяжёлое материальное положение медицинского центра, поскольку у них нет достаточного финансирования.

С учётом установленных обстоятельств, характера совершённого административного правонарушения и его последствий, а также материального положения Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра, судья посчитал правильным назначить медицинскому учреждению наказание в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей – менее минимального размера, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При этом в соответствии с нормами действующего законодательства административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу – до 29 декабря 2020 года.

Следует отметить, что на текущий момент в Мариинском городском суде Кемеровской области отсутствует информация об уплате назначенного административного штрафа.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев