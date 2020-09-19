В Кузбассе одобрена Стратегия развития на период до 2035 года

В Администрации Правительства Кузбасса состоялось заседание, на котором была представлена Стратегия развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года и более длительную перспективу. В заседании приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, члены Правительства, депутаты Парламента, главы городов и муниципальных образований.

«В 2018 году мы подготовили Стратегию развития Кузбасса до 2035 года. Благодаря ей Кузбасс вошел во все федеральные программы, что положительно сказалось на развитии региона, но времена изменились. Нужны новые стратегические подходы к решению задач с учетом мирового кризиса в угольной отрасли, в который мы вошли в первой половине 2019 года, вызовов пандемии, в которой мы сейчас пребываем, и других глобальных задач. Наша стратегия требовала серьезной доработки. Для этого мы привлекли лучших ученых страны — команду Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Они использовали весь свой научный потенциал и опыт, в том числе написания стратегий для зарубежных стран», — отметил Сергей Цивилев.

Открыл презентацию Стратегии ее научный руководитель, академик Владимир Квинт – Иностранный член РАН, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова (МШЭ МГУ), руководитель Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ (ЦСИ ИМИСС МГУ), Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, обладатель высшей научной награды Московского государственного университета — Премии имени М.В. Ломоносова I степени за цикл научных работ «Теория стратегии и методология стратегирования».

«Реализация Стратегии Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года и более длительную перспективу обеспечит новый социальный динамизм региона, поддержание и улучшение воспитания молодежи в духе патриотизма, стойкости, толерантности, взаимопомощи, доброжелательности и предприимчивости — замечательных качеств людей сибирского характера», — подчеркнул Владимир Квинт.

Детальной разработкой долгосрочной Стратегии развития Кузбасса занимались ученые ведущих российских вузов и научных организаций — ЦСИ ИМИСС МГУ, кафедры Экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ, Национального Исследовательского Технологического Университета (НИТУ) «МИСиС» и Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН).

Долгосрочное видение перспектив Кузбасса отражено в 36 приоритетах, систематизированных в семи стратегических контурах по направлениям: «Кузбасс — регион достойной жизни людей!»; «Стратегическое обеспечение безопасности Кузбасса»; «Стратегическая диверсификация экономики Кузбасса»; «Стратегическое развитие систем жизнеобеспечения Кузбасса (водоснабжение и водоотведение)», «Стратегирование внешнеэкономических, научно-образовательных, культурных, спортивных связей и международной кооперации»; «Стратегирование научно-технологического потенциала Кузбасса и цифровизации региональной экономики», «Стратегирование финансовой системы и финансовой безопасности Кузбасса».

В заключительном слове Владимир Квинт подчеркнул, что новая Стратегия предполагает развитие и реализацию необходимых условий для глобального технологического лидерства Кузбасса как индустриального центра России, диверсифицированных и надежных систем транспортных коммуникаций с другими регионами и государствами, укрепления внешнеэкономических, научно-образовательных и культурных связей.