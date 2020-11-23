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В Кузбассе около 10 тысяч первенцев пополнили бюджет семьи

В Кузбассе 9831 женщина, родившая или усыновившая первого ребенка в 2020 году, получила сертификат на материнский (семейный) капитал (МСК). Такое право у российских семей появилось с начала текущего года после внесения изменений в Программу государственной поддержки семей с детьми.

Размер МСК за рождение (усыновление) с 2020 года первого ребенка составляет 466 617 рублей. Направить его можно на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Мамы первенцев с 15 апреля 2020 года смогли оценить услугу проактивного назначения сертификата на МСК: информация о его получении направляется в личный кабинет владельца на сайте ПФР или портале госуслуг. За это время Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу оформило 10 402 сертификата проактивно.

В это число вошли и сертификаты на вторых и последующих детей. Размер МСК за рождение (усыновление), начиная с 2020 года второго ребенка (или последующего, если право на материнский капитал ранее не возникало), составляет 616 617 рублей.

Необходимо помнить, что после установления права на МСК сертификат формируется только в электронном виде. При необходимости мама может получить на бумажном носителе копию электронного сертификата, заверенную руководителем органа ПФР по месту обращения.

Общество
kuzbassnews.ru
23/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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