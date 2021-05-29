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В Кузбассе определены лучшие работники ветеринарной службы

28 мая, за достижение наивысших показателей в работе, активное участие в развитии отрасли, новаторство в труде наградили лучших специалистов ветеринарной службы. Комиссия, созданная при Управлении ветеринарии Кузбасса, выбрала лучших по 14 номинациям.

Лучшим начальником станции признали начальника Юргинской станции по борьбе с болезнями животных Юрия Шипулина. Галина Лисовская, директор Мариинской межрайонной ветеринарной лаборатории, признана лучшей в своей профессии.

Лучшим главным ветеринарным врачом станции стала Маргарита Токмашева, врач Таштагольской станции по борьбе с болезнями животных.

Среди ветеринарных врачей-эпизоотологов лучшей признана Лилия Акимова, которая работает на Беловской станции по борьбе с болезнями животных.

Заведующий Центральной ветеринарной лечебницей Киселевской станции по борьбе с болезнями животных Сергей Грачев признан лучшим ветеринарным врачом-терапевтом.

Лучший начальник отдела ветсанэкспертизы — Олеся Муллахметова с Осинниковской станции по борьбе с болезнями животных.

Ветеринарный врач подразделения «Кузбасского пищекомбината» Новокузнецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Евгений Чеботаев признан лучшим ветеринарным врачом ветсанэкспертизы (начальником подразделения учреждения).

Нина Родионова, заведующая Верх-Падунским ветеринарным пунктом Топкинской станции по борьбе с болезнями животных, признана лучшей в своей профессии.

Лучшим ветеринарным врачом лаборатории стала Евгения Унрау с Промышленновской межрайонной ветеринарной лаборатории.

Главный ветеринарный врач К(Ф)Х «Бабичев В.П.» из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Василий Степанов признан лучшим ветеринарным врачом производственной службы.

Лучшим ветеринарным фельдшером — Мария Харченко («Кузбасская станция по борьбе с болезнями животных»). Елена Ваулина, работающая в Ленинск-Кузнецкой межрайонной ветеринарной лаборатории, признана лучшим ветеринарным лаборантом.

Кроме того, определен лучший главный бухгалтер (Елена Кавкайкина, Прокопьевская станция по борьбе с болезнями животных) и лучший водитель (Алексей Тимошенко, Тяжинская станция по борьбе с болезнями животных).

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Белово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Промышленная
Таштагол
Топки
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
29/05/2021
Общество
Белово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Промышленная
Таштагол
Топки
Тяжин
Юрга

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