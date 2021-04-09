В Кузбассе определили лучших стрелков Росгвардии

В Кемерове на войсковом стрельбище прошел Чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по стрельбе из боевого стрелкового оружия. В нем приняли участие 37 силовиков из ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и территориального управления войск правопорядка.

Лучшие стрелки кузбасской Росгвардии соревновались в стрельбе из трех видов оружия. Так, на первый этап вышли снайпера сил специального назначения. Мастера точного выстрела поразили мишени на дистанции 300 метров из положения лежа. Следующим видом оружия стал автомат Калашникова. Стражи правопорядка выполнили скоростную стрельбу из трех положений на стометровой дистанции. Заключительным этапом стали упражнения из пистолета Макарова. В этом виде стрельбы на дистанции 25 метров приняли участие также представительницы прекрасной половины человечества.

Организаторы соревнований отметили высокий уровень подготовки кузбасских росгвардейцев.

- В соревнованиях принимают участие четыре мастера спорта по стрельбе из ручного боевого стрелкового оружия, десять кандидатов в мастера спорта, все остальные сотрудники имеют 1-й и 2-й спортивный разряд, - сказал начальник физической подготовки и спорта территориального управления Росгвардии майор Дмитрий Кириллов.

В результате упорной борьбы победу в областном чемпионате в командном первенстве заняли сотрудники кемеровского СОБР. Вторыми стали офицеры территориального управления Росгвардии. Тройку призеров замкнули бойцы новокузнецкого ОМОН.

Победители были поощрены правами начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Теперь лучшим из них предстоит защищать честь региона на окружных соревнованиях по стрельбе, которые пройдут в конце апреля в Иркутской области.