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В Кузбассе определили лучших стрелков среди сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии

 В Кемерове прошел Чемпионат управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В нем приняли участие сотрудники из 18 филиалов со всей области и управления.

Стражи правопорядка соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова с дистанции 25 метров. В результате упорной борьбы победу в командном первенстве одержали стражи правопорядка из кемеровского филиала. Вторыми стали офицеры управления вневедомственной охраны. Тройку призеров замкнули росгвардейцы из Междуреченска.

 Победители и призеры были поощрены наградами областного ведомства.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
31/03/2023
Спорт

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