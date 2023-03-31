В Кузбассе определили лучших стрелков среди сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии

В Кемерове прошел Чемпионат управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В нем приняли участие сотрудники из 18 филиалов со всей области и управления.

Стражи правопорядка соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова с дистанции 25 метров. В результате упорной борьбы победу в командном первенстве одержали стражи правопорядка из кемеровского филиала. Вторыми стали офицеры управления вневедомственной охраны. Тройку призеров замкнули росгвардейцы из Междуреченска.

Победители и призеры были поощрены наградами областного ведомства.

Фото: Росгвардия