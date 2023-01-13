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В Кузбассе определили сильнейших шахматистов региональных подразделений Росгвардии

 За командное и личное первенство боролись сотрудники и военнослужащие подразделений: СОБР, кемеровский и новокузнецкий ОМОН и вневедомственной охраны. Всего в интеллектуальном состязании приняли участие более двадцати лучших шахматистов из Росгвардии со всей области.

 В ходе ожесточенного противостояния представители вневедомственной охраны Росгвардии одержали абсолютную победу. На втором месте расположились сотрудники СОБР «Символ». Замкнули тройку лидеров представители кемеровского ОМОН «Оберег».

 В личном зачете сотрудники прокопьевского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Сергей Клименко и старший сержант Александр Кунаев заняли первое и третье места соответственно. Второе место завоевал начальник пульта централизованной охраны из Новокузнецка майор Дмитрий Хакимов.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
13/01/2023
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